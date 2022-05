Die verborgene Welt der Bergvölker ab Chiang Mai

1 . Tag Chiang Mai - Pai (M) Von Chang Mai aus geht es in nördlicher Richtung über Mae Malai nach Pai. Begegnungen mit traditionell farbenfroh gekleideten Stammesfrauen auf dem Markt geben Ihnen einen ersten Eindruck über die vielfältigen kulturellen Einflüsse dieser Region. Sobald Sie in Mae Malai die Hauptstrasse verlassen, beginnt das Abenteuer abseits der bekannten Pfade. Eine imposante Gebirgskette tut sich auf, bevor Sie das malerische Örtchen Pai erreichen, das von verschiedenen ethnischen Einflüssen geprägt ist. Nach einer Stärkung in einem lokalen Restaurant können Sie die charmante, kleine Stadt auf eigene Faust erkunden. Ihr Hotel liegt im Zentrum, nahe typischer Einkaufsläden und Cafés.

2 . Tag Pai - Wat Chan (F, M, A) Die Aktivitäten des heutigen Tages sind der Inbegriff eines «Natur pur - Abenteuers». Am Morgen erkunden Sie die Um­­gebung mit dem Velo und besuchen einen Wasserfall, verschiedene Bergstammdörfer, einen Tem­pel und auch einen Aussichtspunkt Um das Dorf Wat Chan, das von Karen Minderheiten bewohnt wird, am Nachmittag zu erreichen, reisen Sie erneut durch die faszinierende Berg­welt. Diese ist in der Umgebung Wat Chans nur noch mit dem Gelände­wagen zu befahren. Wat Chan ist ein Ort absoluter Ruhe im Einklang mi der Natur und Kultur des Karen Stammes. Nach Ankunft machen sich auf eine rund 1,5-stündige Wanderung durch Flora und Fauna. Ziel ist ein zauberhafter Wasser­­fall, der zum Abkühlen einlädt. Abendessen am Camp-Feuer.

3 . Tag Wat Chan - Mae Hong Son (F, M, A) Die heutige Geländewagenfahrt bringt Sie in etwas mehr als 3 Stunden auf unbefestigten Strassen und durch abgelegene Berglandschaft in die ca. 70 Kilometer entfernte Provinzstadt Mae Hong Son. Unterwegs besuchen Sie ein abgelegenes Bergstammdorf und stoppen einige Male, um die Aussicht zu geniessen. Ihre anstrengende Fahrt endet beim schönen Fern Resort, Ihrer Unterkunft für zwei Nächte. Bei einer Massage oder im Pool können Sie sich von den heutigen Strapazen erholen. Gegen Abend fahren Sie ins 7 km entfernte Stadt­zentrum von Mae Hong Son. Zahlreiche Kulturen, der Nacht­markt und das bunte Leben auf den Strassen schaffen eine herzliche Atmosphäre. Abendessen in hübschem, lokalen Restaurant.

4 . Tag Mae Hong Son (F, M) Nach einer Bootsfahrt auf dem Pai Fluss erreichen Sie ein Dorf des Padaung Bergvolkes, dessen Frauen aufgrund ihrer langen, von Kupferringen umfassten Hälse, auch als Giraf­fen­­frauen bekannt sind. Sie stammen ursprünglich aus dem Nordosten Myanmars. Am Nachmittag besuchen Sie einen lokalen Markt sowie die im burmesischen Stil errichteten Tempel Mae Hong Sons, von wo Sie malerische Ausblicke über das Gebiet Mae Hong Son geniessen.