Der magische goldene Felsen ab Yangon

Kyaiktiyo - Yangon (F, M)

Sie sind Frühaufsteher? Umso besser: kehren Sie noch vor dem Frühstück zum goldenen Felsen zurück und genies­sen Sie die mystische Atmosphäre an diesem heiligen Ort! Vom Frühstück gestärkt beginnt die Rück­reise vom Berg hinunter. Wer will, kann auch bis nach Kinpun wandern und die Schönheit dieser Ge­gend in vollen Zügen genies­sen. Auf der Rückfahrt besuchen Sie in Bago die Shwe­thal­yaung Pagode, eine der schönsten Pagoden des Landes, sowie die Kyaik Pun Pagode mit vier Rücken an Rücken sitzenden Buddha Sta­tuen. Bei Htauk Kyan, rund 25 km vor Yangon, legen Sie beim Alliierten Friedhof einen Halt ein. Hier befinden sich die sorgsam gepflegten Gräber von über 6’000 im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten. Gegen Abend treffen Sie in Yangon ein.