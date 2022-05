Das Mekong Delta aktiv erleben ab Saigon

Saigon - Ben Tre - Trung Nghia (M, A)

Frühmorgens Fahrt ins Mekong Delta. Ihre Entdeckungstour durch das Delta beginnt mit einer Bootsfahrt in der Gegend um Ben Tre. In örtlichen Klein­betrieben sehen Sie wie Kokos­­nuss­süssigkeiten und andere loka­le Deli­katessen wie auch Ziegelsteine von Hand hergestellt werden. Ein kleines Ruderboot bringt Sie tiefer in die Seitenarme des Me­kong Deltas. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Velo­tour durch Dörfer und vorbei an Obst­plantagen.