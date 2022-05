Das Goldene Land ab Yangon

Sie werden in Ihrem Hotel in Yangon abgeholt und zum Flug­hafen gefahren. Per Flug gelangen Sie nach Bagan und Sie werden staunen: tausende von Tempelruinen ­bedecken die Ebene von Ba­gan, dessen Blütezeit vom 11. bis 13. Jahr­hundert dauerte. Sie besuchen die wich­tigsten Tempel, ein schönes, aus Holz gebautes Kloster aus dem 18. Jahrhundert und geniessen die fantastische Abend­­stimmung über der Ebene von Bagan.

Mandalay - Heho - Inle See (F, M)

Nach einem kurzen Inlandflug landen Sie in Heho im Shan Staat. Vorbei an üppigen Feldern gelangen Sie zuerst zum «Red Mountain» Weingut und anschliessend an den idyllischen Inle See, einem aussergewöhnlich schönen Flecken Erde. Sie sind im Boot unterwegs, sehen die Fischer, schwimmende Gärten und beobachten das tägliche Leben am Wasser.