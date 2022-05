Chaweng Cove Beach Resort

Drei abgestufte Swimmingpools mit Kinderbereich sowie Sonnenliegen und -schirme nahe am Strand sorgen für Abwechslung und Entspannung. Am Strand können Sie sich mit einer Massage verwöhnen lassen. Den jüngsten Gästen steht ein Kinderspielzimmer offen, kleines Fit­ness­center und Mini-Bibliothek mit Internetstation. Am Strand werden verschiedene Wassersportarten gegen Gebühr angeboten.