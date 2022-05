Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin

Vier Swimmingpools mit Kinder­pool, Spielplatz, Kids Club, Surfen, Tennis, Tischtennis, Fit­ness­center, Volleyball, Kinder­spiel­platz, Billard/Snooker, sowie zwei Putting-Greens stehen zur Verfügung. Im Spa können Sie sich bei traditionellen Massagen entspannen. In der Nähe befinden sich sechs renommierte 18-Loch-Golf­plätze. Ein hotel­eigenes Golf Ser­vice Center ermög­licht ein­faches Buchen aller Golf­plätze in der Um­ge­bung inklusive Transport.

Direkt am kilometerlangen Sandstrand, im Zentrum von Hua Hin. Das Städtchen beeindruckt mit seinem fröhlichen Lokalkolorit. Viele Restaurants und der bekannte Night­market sind in unmittelbarer Umgebung.

Sie haben die Wahl! Thai, Seafood, japa­nische und internationale Spezialitäten können Sie in fünf ver­­schiedenen Restaurants und zwei Bars geniessen.

Die 209 Zimmer und Villen sind alle luxuriös eingerichtet und mit hochwertigen Materialien wie Marmor, Teakholz und Thai-Seide ausgestattet. Sie verfügen über Balkon mit Garten- oder seitlicher Meersicht, Klima­an­lage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, und Föhn.

Deluxe (87): 37 m² grosse Zimmer mit Bad oder Dusche.

Premium Deluxe (71) & Premium Deluxe Club (20): Etwas grös­ser als Deluxe mit 2 Queen-Size-Betten oder grossem Dop­pel­bett und zusätzlicher Sitzecke; an bevorzugter Lage.

Direkt neben dem Resort, gegenüber einer kleinen Strasse, in einer schönen Gartenanlage befinden sich die modern renovierten Villen. Ein Swimmingpool sowie zwei Restau­rants zählen zur Villen-Anlage. Selbstverständlich können alle An­nehm­lich­keiten des Haupthau­ses benützt werden.

Deluxe Pool Villa (16): 76 m² grosse (inkl. Aussenbereich), luxuriöse Villen mit eigenem 3 x 5 m Marmorpool und grossem Badezimmer mit Bade­wanne und separater Dusche im Freien.

Premium Deluxe Pool Villa (22): Gleiche Einrichtung wie die Deluxe Pool Villa jedoch fast doppelt so gross mit separatem Wohn­zimmer mit Fernseher, DVD-Player und Stereo­anlage und einem eigenen abgeschirmten Garten.

Gäste der Club-Kategorien und der Pool-Villen haben gratis Zutritt zur Club Lounge, wo neben dem Früh­stück auch Getränke und Snacks tagsüber sowie «Afternoon Tea» und der abendliche Cocktail und Canapés gratis serviert werden. Weitere Vorteile beinhalten: Wäscheservice (2 Stk./Tag/Zim­mer, nicht kumulierbar), Zutritt zur Club-Bibliothek mit DVD-­Verleih, 10 % Ermässigung im Spa und gratis late check-out bis 16.00 Uhr (nach Verfüg­barkeit).