Boutique Hoi An Resort

Das Resort liegt direkt am langgezogenen Sandstrand von Hoi An. Das charmante Kolonialstädtchen Hoi An erreichen Sie in rund 10 Fahrminuten. Die Fahrzeit zum Flug­hafen in Danang beträgt rund 35 Minuten. Das Hotel bietet zudem einen Shuttlebus nach Hoi An an (gegen Gebühr).