Bike Myanmar - Velotour durch das Goldene Land ab Yangon

Mit Ihrer Reiseleitung unternehmen Sie am Nachmittag einen Spaziergang in Yangon, der grössten Stadt des Landes.

Yangon – Inle See / Velostrecke: 20 km (F, M, A)

Heute reisen Sie per Flug in den Shan Staat nach Heho und im Auto weiter nach Nyaung Shwe, dem Hauptort und Aus­gangs­­punkt um die malerische Inle See Region zu erkunden. Nach der Über­nahme und Anpassung Ihres Velos folgt die erste Velofahrt zu einer Höhle. Den Sonnenuntergang genies­sen Sie von einem wunderschönen Aussichtspunkt.