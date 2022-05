Beyond Resort Khaolak

Direkt am kilometerlangen, feinsandigen Traumstrand gelegen. Ein Shuttle-Bus bringt Sie in ca. 15 Minuten mehrmals täglich zum «Khao Lak Center» (gegen Gebühr). Einige lokale Restaurants findet man in der Nähe am Strand. Fahrzeit zum Flughafen Phuket ca. 75 Minuten.

Die 177 Villen sind ebenerdig in 2-er Einheiten oder einzeln stehend in Reihen neben- und hintereinander angeordnet in der Gartenanlage verteilt. Sie sind komfortabel eingerichtet und verfügen über ein geräumiges Bad mit Dusche und einer Terrasse. Die Villen sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Palm Villa - Garden Wing (101): 64 m² gross inkl. Aussen­fläche mit Blick in den Garten und andere Villen.

Palm Villa Premier (47): Gleiche Grösse wie Palm Villa, jedoch an bevorzugter Lage nahe beim Pool und Meer oder in vorderster Reihe oder mit seitlicher Sicht auf die nebenan liegende Lagune. Zusätzlich verfügen die Villen über eine Kaffee­maschine, DVD-Player und ein Tagesbett auf der Ter­ras­se.

Palm Villa Elite with Jacuzzi (14) und Palm Villa Elite with Pool (10): 78 m² gross, im hinteren Teil der Anlage gelegen mit grosser Terrasse mit Tagesbett, Dusche und Jacuzzi oder eigenem Pool (3 x 8 m). Sie sind von einer Mauer umgeben und bieten ein Höchstmass an Privatsphäre.

Beach Pool Villa - 1 bedroom (3): 160 m² inkl. Aussenbe­reich mit eigenem Pool (2,5 x 6 m) und nahe am öffentlichen Pool gelegen in zweiter Reihe zum Strand. Sie verfügen zusätzlich über eine grosse, offene Badewanne, Tagesbetten auf der Terrasse, Kaffeemaschine und DVD-Player.

Pool Villa - 2 bedrooms (2): gleich wie Pool Villa - 1 bed­room, jedoch mit etwas grösserem, eigenen Pool und 2. Zimmer mit separatem Badezimmer. Sie liegen an vorderster Reihe zum Strand mit beschränkter Privatsphäre, dafür herrlichem Blick aufs Meer. Insgesamt 260 m² gross inkl. Aussenbereich, ideal für 4 Erwachsene.

Für Palm Villa Elite sowie Beach Pool Villa Gäste wird das VIP-Frühstück exklusiv im «@Siam» angeboten.