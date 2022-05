Bangsak Village

Direkt am idyllischen, feinsandigen und kilometerlangen Bangsak Strand gelegen. Es hat zwei bis drei kleine, lokale Restaurants in unmittelbarer Nähe. Das Khao Lak Zentrum erreicht man in ca. 15 Fahrminuten. Abends bietet das Hotel einen Shuttle Service an (gegen Gebühr). Die Autofahrt zum Flughafen Phuket dauert ca. 75 Minuten.

Die 70 Zimmer befinden sich in einem tropischen Garten mit wogenden Palmen und Pinien­bäumen nahe am Strand. Die Zimmer liegen in Doppel­bungalows so­­wie in doppelstöckigen Gebäuden mit je 2 oder 4 Zimmern pro Ge­bäude, welche mit Strohdächern versehen sind und sich harmonisch in die Natur einfügen. Der Swim­ming­pool und die Reception bilden das Herzstück des Resorts, wobei keine Autos zur Reception vorfahren können. Diese werden nahe der Strasse geparkt und man erreicht das Resort nur über einen Holz­steg. Die geräumigen Zimmer sind gemütlich und stilvoll eingerichtet unter Verwendung heller Farben und vieler Natur­­­materialien. Sie sind mit Klima­anlage, Ventilator, Fern­seher, gratis Internetzugang und Minibar ausgestattet und haben ein grosses Badezimmer.

Alocasia Superior Room (28): Die 44 m² grossen Zimmer (inkl. Balkon) befinden sich in sechs doppelstöckigen Gebäu­den und haben Gartensicht.

Ravenala Deluxe Room (10): Die neuen, mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Zimmer mit Balkon sind 46 m² gross und liegen auf der oberen Etage des Doppelbungalows und haben Garten-/Poolsicht.

Ravenala Pool Access (10): gleiche Einrichtung wie Ravenala Deluxe, jedoch im Parterre gelegen mit direktem Zugang über die Terrasse zum Pool, welchen sich die Ravenala Gäste teilen.

Casuarina Cottage (8): Gleiche Grösse und Ein­richtung wie Alocasia Superior. Sie sind in ebenerdigen Doppel-Bunga­lows untergebracht mit Gartensicht.

Coco Chalets (14): Etwas grösser als die Casuarina Cottages mit zusätzlichem Tagesbett und näher am Strand gelegen.