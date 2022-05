Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort

Ideal gelegenes Mittelklasshotel direkt am Ufer des Irrawaddy Flusses und in Gehdistanz zu den historischen Tempeln und Pagoden von Bagan. Die 127 Zimmer verteilen sich über die weitläufige Gartenanlage. Alle verfügen über ein kleines Bad mit Dusche oder Badewanne, Klimaanlage, Fernseher, Tele­fon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Tee­kocher sowie eine Veranda mit Sicht in den Garten oder zum Fluss. Restaurant mit lokaler und inter­na­tio­­naler Küche, Bar, Spa, Veloverleih. Vom grossen Swim­ming­­pool und dem Restaurant bietet sich ein toller Aus­blick über den Fluss. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 20 Minuten.