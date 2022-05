Awei Pila Resort

Geschwungener Infinity-Pool am Strand mit Sicht auf das Meer und die bewaldeten Hänge der Insel, kleines Spa-Angebot, PADI Tauchcenter mit diversen Tauch­packages. Bootsfahrten und Ausflüge zu den einsamen Stränden der Gegend werden gegen Gebühr gerne vom engagierten Resortteam organisiert. Schnorcheln, Kajak, Stand Up Paddling beim Resort, Dschungel­spazier­gänge und -wanderungen werden gratis angeboten.

­Lage: Abgeschieden am nördlichsten Strand der Insel Kyun Pila in einer schönen Bucht mit feinem Sand. Die Speedboat-Fahrt Kawthaung - Kyun Pila dauert 2 ½ - 3 Stun­den (täglich planmässiger Speedboat-Transfer). Je nach Saison legt das Boot im Osten der Insel (mit Buggy-Fahrt zum Resort) oder direkt beim Resort an. Auf Kyun Pila gibt es zwei kleinere Siedlungen.