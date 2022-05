Ausflug in die Chin Berge ab Bagan

1 . Tag Bagan – Chauk – Salay (M, A) Die erste Etappe Ihrer Reise führt von Bagan nach Salay, einem lieblichen Ort an den Ufern des Irrawaddy Flusses mit vielen Klöstern und britischen Kolonialgebäuden. Bei Chauk sehen Sie alte Ölför­der­anlagen und tauchen anschliessend während eines Spaziergangs in einem Dorf, wo Ihnen ein lokales Mittag­essen zubereitet wird, ins typische dörfliche Land­leben ein. In Salay besuchen Sie die Sehens­würdigkeiten des Ortes einschliesslich dem bemerkenswerten Yoke­sone Kloster. Es ist auf 154 Teak­pfählen errichtet und mit detaillierten Holz­schnitze­­reien geschmückt (montags und an Feier­­tagen geschlossen).

2 . Tag Salay – Kanpetlet (F, M, A) Unweit von Salay steigen die Chin Hügel an und die Land­schaft wechselt von der trockenen Ebene in die grüne, alpine Zone mit atemberaubenden Aussichten über Täler und Berg­kuppen. Unterwegs besuchen Sie Dörfchen mit einem seit jeher kaum veränderten Leben der herzlichen Bevölker­ung. Die reine Fahrzeit von Salay nach Kanpetlet beträgt etwa vier Stunden.

3 . Tag Kanpetlet (F, M, A) Die Chin Bevölkerung ist seit der frühen Kolonialisierung mehr­heitlich christianisiert und so ist es ein besonderes Er­-leb­nis, der Sonntagsmesse beizuwohnen. Der Gottesdienst ver­bindet die Bergvölker, wovon einige lange Märsche in Kauf nehmen. Hauptsächlich zu Fuss unternehmen Sie heute Besuche in kleinen Dörfchen und verfolgen die Be­völkerung bei ihren Tätigkeiten in den Feldern oder im Dorf.

4 . Tag Kanpetlet – Mindat (F, M, A) Auf der Fahrt von Kanpetlet nach Mindat traversieren Sie den Nationalpark beim Mount Victoria, welcher bekannt ist für seine intakte Natur mit einem grossen Vorkommen an Vögeln und Wildtieren. Mit etwas Glück sehen Sie, wie Bergvölker mit ihrer Beute nach Hause zurückkehren.

5 . Tag Mindat (F, M, A) Die grösste Siedlung in den Chin Bergen ist Mindat auf 1’480 m ü. M. Ein Streifzug durch den Ort und den Markt ist ein interessantes Erlebnis. Sie kommen mit der Bevölkerung in Kontakt und begegnen gesichtstätowierten Frauen. In einem kleinen, improvisierten Museum sehen Sie Funde und traditionelle Gebrauchs­gegenstände aus dem Chin Staat. Lohnens­wert ist auch der Besuch im Kloster und der Pagode auf einem Hügel mit toller Panoramasicht auf die Bergketten.