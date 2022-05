Anantara Rasananda Koh Phangan Villas

Schön angelegter Swim­mingpool mit integrierter Poolbar. Das Spa ist in einen atemberaubenden tropisch bewaldeten Hügel eingebaut. Fitnesscenter und Wasser­sport, wie Kajaking, Schnorcheln, Windsurfen und Tauchen. Das Hotel bietet auch Ausflüge an.

Das Hotel liegt traumhaft, am feinsandigen Thong Nai Pan Strand. Verschiedene lokale Restaurants findet man in Gehdistanz. Das hoteleigene Speedboot bringt Sie in 50 Mi­nu­ten von Ko Samui aus direkt zum Resort. Am Pier in Ko Samui stehen den Gästen eine Lounge, wo Gepäck deponiert werden kann, sowie Duschen zur Verfügung, um eine mögliche Warte­zeit angenehm zu gestalten.

Insgesamt 64 komfortable Villen und Suiten. Die Suiten befinden sich in zweistöckigen Gebäuden mit jeweils 4 Einheiten, während die Villen stehen. Sie verfügen alle über einen privaten Pool und sind im modernen asiatischen Stil eingerichtet. Sie sind ausgestattet mit Klima­anlage, Telefon, Fernseher, DVD-Player, iPod-Station, Minibar, Kaffeemaschine, Safe und Föhn und Bade­zimmer mit Regen­dusche. Gratis Internet­zugang im ganzen Resort.

Pool Suite (14): Die 80 m² grossen Suiten (inkl. Aussenfläche) sind in den hinteren Reihen der Anlage und auf der oberen Etage gelegen. 6 m² grosser Pool auf der Terrasse mit Garten­sicht.

Garden Pool Suite (14): 90 m² gross (inkl. Aussenfläche) und zusätzlich mit Deckenventilator ausgestattet. Im Parterre der zweistöckigen Gebäude gelegen mit 6 m² grossem Pool, Son­nen­liegen und einer Dusche im Garten. Eine Mauer rund um den Garten sorgt für Privats­phäre.

Ocean Pool Suite (11): Gleiche Grösse wie Pool Suite und auch auf der oberen Etage, jedoch in erster Reihe zum Strand gelegen mit schöner Sicht auf Strand und Meer.

Ocean Garden Pool Suite (11): Gleich wie Garden Pool Suite, jedoch mit 110 m² mehr Aussenfläche und direkt am Strand gelegen, mit eigenen Sonnenliegen im Garten und am Strand.

Ocean Pool Villa (6): Ein absoluter Traum auf 220 m² Wohn­fläche (inkl. Aussenfläche) - die freistehenden Villen verfügen über ein grosses Badezimmer, teilweise im Freien, mit grosser Badewanne und Regendusche und liegen direkt am Strand. 12 m² grosser Pool, Thai-Sala mit Tages­bett und herrliche Meer­­sicht.