Amari Phuket

Am südlichen Ende der Patong Beach auf einer Landzunge mit herrlichem Meer­blick gelegen. Das Resort verfügt nur über einen kleinen, teilweise steinigen Strandab­schnitt. Patong mit schönem Sand­strand ist in wenigen Minuten zu Fuss erreichbar.

Im Superior und Deluxe Wing sind in mehreren 3-stöckigen Gebäuden und nahe am Meer 197 Zimmer untergebracht. Im hinteren Teil der Anlage am steilen Hang verteilen sich 148 moderne Ein- und Zwei-Zimmer Suiten (Ocean Wing) in zahlreichen Gebäuden mit 2-4 Zimmer­ein­heiten, welche mit dem Buggy erreicht werden. Alle Zim­mer sind mit Klimaanlage, Tele­fon, gratis Inter­netzugang, Fernseher, DVD-­Player, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.

Superior Ocean Facing (61): 33 m² gross mit Dusche und Balkon. mit teilweiser Meersicht.

Superior Ocean View (45): gleich wie Superior Ocean Facing aber mit direkter Meersicht.

Deluxe Ocean View (84): 43 m² gross mit Bad oder Dusche. Balkon mit schöner Meersicht.

1-Bedr. Suite Ocean Facing (61): 39-44 m² gross, gemütlich und modern eingerichtet mit se­p. Wohn-/Ess­bereich und Kitchenette. Die Suiten haben grosse Fensterfron­ten und teilweise Meer­sicht, jedoch keinen Balkon.

1-Bedr. Suite Ocean View (37): Gleiche Grösse und Einrichtung wie 1-Bedr. Suite Ocean Facing, aber mit wunderschönem Blick aufs Meer.

2-Bedr. Suite Ocean Facing (23): Gleich wie 1-Bedr. Suite, jedoch 78-88 m² gross mit 2 Schlafzimmern - ideal für Familien!

Gäste der Suiten haben die Möglichkeit gegen Aufpreis Zugang zum Club Haus zu erhalten, wo neben den üblichen Club-Vorteilen auch ein separater Swimming­pool mit Meersicht und ein Fitnesscenter zur Verfügung steht.