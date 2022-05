Amara Bangkok

Schöner, jedoch etwas kleiner Infinity-Sky-Pool neben der «AkaAza» Sky Bar in der obersten 26. Etage. Sportbegeisterte besuchen das durchgehend geöffnete Fitnesscenter.

Ideale Lage an der Surawong Road, parallel zur beliebten Hauptstrasse Silom. Zahl­reiche Restaurants und gute Bars in der Umgebung. Der bekannte Nachtmarkt Pat­pong ist nur 5 Gehminuten entfernt. Zu den Skytrain Stationen «Chong Nonsi» und «Sala Daeng» sowie zum neuen Mahanakon Ge­bäude mit der spektakulären Aussichts­platt­form auf der 78. Etage laufen Sie 10 Mi­nu­ten. Das Hotel bietet einen Tuk Tuk Shuttle zu den Skytrain- und Metro­sta­tio­nen. Die Fahrzeit zum Flughafen Suvarn­abhumi oder Don Muang beträgt ca. 50 Minuten.

Das Hauptrestaurant «Ele­ment» mit einem Innen- und einem Aussen­bereich bietet verschiedene Stationen mit asiatischen und westlichen Gerichten. Den per­fekten Ort um abends bei Cocktail und Musik den nächtlichen Blick auf die Stadt zu geniessen finden Sie in der «AkaAza» Sky Bar. Weiter gibt es eine Kaffee- und eine Lobby­bar.

Die 250 modernen Zim­mer sind stilvoll in klassischem weiss ein­gerichtet und haben deckenhohe Fenster für eine eindrückliche Aussicht. Alle sind mit Kli­ma­anlage, Telefon, Fernseher, gratis Inter­­net­zugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet. Badezimmer mit Regen­dusche.

Deluxe (127): Die Deluxe Zimmer sind 27 m² gross und liegen in den Etagen 9 - 15.

Executive (60): Gleiche Grösse, in den Etagen 16 - 19 mit spektakulärem Ausblick gelegen.

Club Room (56): 31m² gross mit bester Pano­ramasicht über die Stadt (20 - 24. Eta­ge), sogar von der separaten Badewanne aus. Zu­gang zur Club Lounge, wo das Früh­stück, «Afternoon Tea» und abendliche Cock­tails serviert werden. Ausserdem profitieren Sie von einer gratis Mini­bar und gratis Wäsche­service (zwei Klei­dungsstücke pro/Tag).