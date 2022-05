9 Hornbills Tented Camp

An erhöhter Lage mit traumhafter Aussicht, nur fünf Minuten mit dem Elektro-Buggy vom Schwesterhotel Koyao Island Resort und einem 800 m langen Sandstrand entfernt. Einige lokale Restaurants sind zu Fuss erreichbar. Mit einem Fahrzeug ge­langen Sie vom Krabi oder Phuket Flughafen/Hotel zum Hafen, von wo aus ein privates Longtailboot Sie direkt zum Strand fährt. Die Transferzeit beträgt insgesamt (Auto- & Bootsfahrt) ca. 2 Stunden.

Ein romantisches Abendessen bei Kerzen­licht unter freiem Himmel in der Privatsphäre Ihrer Villa gehört zu den Highlights eines jeden Aufenthalts. In der neuen «Hilltop Bar & Eatery» werden Erfrischungen, Cocktails sowie Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte vom Grill angeboten. Im Restaurant «Pum Pui» vom Schwesterhotel wird Ihnen hervorragende und frische thailändische und internationale Küche geboten. Bar mit erfrischenden Getränken. Auf Wunsch können Sie auch am Strand dinieren.