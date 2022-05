Mietwagenreisen in den VAE

Voller Naturwunder stecken die Vereinigten Arabischen Emirate. Die schlichte Sandwüste ist nur eines der Highlights. Besonders beliebt sind die Vereinigten Arabischen Emirate auch bei Badeferien. Das kristallklare Wasser und der palmengesäumte Sandstrand erinnern an Ferien aus dem Bilderbuch. Damit Sie sich von Land und Leuten einen guten Eindruck verschaffen können, empfehlen wir Ihnen einen Mietwagenrundreise. Sie bleiben bei Ihrem Aufenthalt flexibel und können das Tempo selbst vorgeben. Bereits bei Ankunft am Flughafen können Sie den Mietwagen in Empfang nehmen. Lassen Sie sich von unseren erfahrenen Spezialisten diesbezüglich ein Angebot für Ferien voller Abenteuer unterbreiten.