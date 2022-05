Die Insel des Glücks – Saadiyat Island! Der Name ist hier auf alle Fälle Programm, es gibt auf Saadiyat Island eine Vielzahl an Luxushotels und eine unberührte Naturlandschaft. Direkt vor der Küste Abu Dhabis finden Sie dieses Ferienparadies, das zwar nur 27 Quadratkilometer gross ist, aber eine Menge zu bieten hat. Verbringen Sie einige erholsame Ferientage am Indischen Ozean und baden Sie im warmen Wasser. Mit etwas Glück sehen Sie kleinen Karettschildkröten beim Schlüpfen zu. In den Mangrovenwäldern sind zahlreiche Vogelarten beheimatet. Unsere Spezialisten beraten Sie jederzeit zu Saadiyat Island Reisen.