Fujairah Reisen

Die schillernde Unterwasserwelt rund um Fujairah ist so atemberaubend, dass Taucher aus aller Welt diesen Ort sehr gerne aufsuchen. Fujairahs Tauchgebiete wie die Martini Rocks und die Sharm Rocks sind bekannt für eine spektakuläre Artenvielfalt und einfache Zugangsmöglichkeiten. In der Umgebung beeindruckender Korallenriffe erwarten Sie so schön anzusehende Meeresbewohner wie Barrakudas, Rotfeuerfische und Schildkröten. Neben den grandiosen Tauchgebieten bietet Fujairah aber auch herrliche Landschaften, weitläufige Strände und interessante Bauwerke und Moscheen. Um unvergessliche Tauchferien der Extraklasse zu verbringen, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten für Fujairah kontaktieren.