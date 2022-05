Dubai Rundreisen

Musandam entdecken

Ferien mit jeder Menge Luxus

Ganz im Norden der Emirate befindet sich die Halbinsel Musandam. Sie überzeugt mit einer einzigartigen Naturlandschaft. Das Hajar Gebirge mit seinen Felswänden fällt steil ins Meer. Die Fjordlandschaft ist ein absolutes Highlight, das Sie sich keinesfalls entgehen lassen sollten. Sie werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, es gibt hier eine Vielzahl an wunderschönen Fotomotiv-Landschaften. Mit etwas Glück bekommen Sie sogar Delfine zu sehen. Während der Rundreise können Sie in luxuriösen Dubai Hotels übernachten.

Um die Detaillierte Ferienplanung kümmern wir uns. Sie können sich also ganz entspannt zurücklehnen und Ihre wohlverdienten Ferien geniessen. Während der Rundreise steht ein erfahrener Guide an Ihrer Seite. Dieser kann Ihnen sehr viele interessante Dinge über Land und Leute erzählen. Zudem können Sie sich auch noch über eine Jordanien Rundreise oder eine Oman Rundreise freuen. Sie sehen also, dass es eine Vielzahl zu erleben und zu entdecken gibt. Packen Sie Ihre Koffer und lassen Sie sich von den Emiraten überzeugen.