Dubai Mietwagenrundreisen

Fahren Sie auf unserer Rundreise an der Küste entlang bis an die Grenze des Sultanats Oman. Das Platzangebot in Ihrem Mietwagen ist ausreichend für bis zu vier Personen. So haben Sie die Möglichkeit, gemeinsam ganz entspannt Land und Leute kennenzulernen. Die Route führt Sie vorbei an interessanten Orten, Denkmälern und durch einzigartige Landschaften. Eine eintägige Kreuzfahrt durch die Fjorde Dubais eröffnet Ihnen den Blick auf die Schönheiten vom Wasser aus. Vertrauen Sie auf die attraktive Routenplanung von unseren Spezialisten.