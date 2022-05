Abenteuerliche Zimbabwe Safaris

Wilde Tiere und Zeugnisse uralter Kultur

Die Tierwelt des sagenumwobenen Landes zwischen Sambesi und Limpopo erkundet man am besten von einem der elf Nationalparks aus. Doch kann man beispielsweise in Matobo Hills, dem ältesten Nationalpark des Landes, mehrere tausend Jahre alte Felszeichnungen bestaunen. Auf detailgetreuen Jagdszenen sind Tiere zu sehen, die auch heute noch in der Region leben. Es gibt viele bedeutende Zeugnisse alter Kulturen. Die Schönheit und das günstige Klima der Region zogen die Menschen schon immer an. So zählen die gewaltigen Überreste der mächtigen Ruinenstadt Gross-Zimbabwe zu den grössten historischen Stätten Afrikas südlich der Pyramiden. Die verlassene Ruinenstadt aus dem 13. Jahrhundert birgt sicher noch viele Geheimnisse.

Am Karibasee, einem der grössten Stauseen der Welt, können Sie die paradiesische Vielfalt der einheimischen Vogelwelt bestaunen. Vom Boot aus werden Sie im Sambesi-River Flusspferde und Krokodile entdecken, das Ufer suchen Impala-, Kudu- und Eland-Antilopen zum Trinken auf. Im Hwange-Nationalpark, unweit der Viktoriafälle, treffen Sie in den abwechslungsreichen Landschaften praktisch alle berühmten Grosstiere Afrikas und zahlreiche kleinere Bewohner der Savanne. Dieser Nationalpark bietet auch Rückzugsorte für manche bedrohte Art. Unsere Reisespezialisten, die oft selbst schon vor Ort waren, unterstützen Sie gern bei der Planung unvergesslicher Ferien.