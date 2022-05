Zambia Safaris

Das im Herzen Afrikas gelegene Land Zambia beeindruckt durch eine wunderschöne Natur und ist ein Ort, an dem Sie viel erleben können. Dank sehr unterschiedlicher Landschaften sind Safaris in Zambia eine abwechslungsreiche Angelegenheit. Entdecken Sie zum Beispiel so faszinierende Orte wie den Luangwa Nationalpark im Osten des Landes, der durch seine mächtigen Mahagonibäume und possierlichen Palmenflughunde sehr interessant ist. Wenn Sie es kaum noch erwarten können, die Natur Zambias hautnah zu erleben, sollten Sie unsere Spezialisten schnellstmöglich kontaktieren, da diese Ihnen alles über Lodges in Zambia erzählen können.