Zambia & Zimbabwe Rundreisen

In der Region rund um den Fluss Zambesi, nicht weit von den legendären Victoriafällen tummeln sich so viele majestätische Tiere wie in kaum einer anderen Region in Afrika. In diesem Gebiet, das zum Teil zu Zambia und zum Teil zu Zimbabwe gehört, finden Sie zahlreiche Nationalparks, die Sie auf geführten Touren mit einer fachkundigen Reiseleitung erkunden können. Wenn Sie im Rahmen von Zambia Rundreisen oder auch Zimbabwe Rundreisen dieses Gebiet entdecken möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, die Ihnen gerne eine Reise in die Gegend zusammenstellen.