Kalahari Reisen

Die mächtige Wüste Kalahari erstreckt sich über mehrere Länder des südlichen Afrikas und beeindruckt durch ihre abwechslungsreichen Naturkulissen. Der in Namibia gelegene Teil der Kalahari ist vor allem durch rötlich schimmernde Dünen sehr spektakulär und beherbergt darüber hinaus grosse Tierherden, deren Beobachtung sehr interessant ist. Lassen Sie sich von einer einmaligen Landschaft in ihren Bann ziehen und seien Sie überrascht, wie lebendig eine Wüste sein kann. Wenn Sie diese Region Namibias in aller Ruhe erkunden möchten, sollten sie unsere Spezialisten kontaktieren, um Tipps zu erhalten.