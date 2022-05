Fish River Canyon Reisen

Trotz einer in Namibia weitverbreiteten Trockenheit führt der imposante Fish River, der in den Naukluft Bergen entspringt, über eine Strecke von über 650 Kilometern fast immer Wasser. Besonders beeindruckend ist der Fluss im Bereich des Fish River Canyon, der nach dem Grand Canyon in den USA als zweitgrösster Canyon der Welt gilt. Geniessen Sie von einer der zahlreichen Lodges an der Abbruchkante des Canyons atemberaubende Blicke auf dieses Naturmonument der Extraklasse und versäumen Sie es nicht unsere Spezialisten für eine Buchung zu kontaktieren.