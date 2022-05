Namibia Hochzeitsreisen

Namibia auf einer Mietwagenrundreisen kennenlernen

Ein atemberaubender Sternenhimmel und Weiten, die beeindrucken, so präsentiert sich die wunderschöne Namib Wüste, in der zahlreiche Lodges darauf warten, Sie begrüssen zu dürfen. Flitterwochen in einer Lodge sind nicht nur romantisch, sondern auch aussergewöhnlich. Geniessen Sie es, von Ihrem Zimmer aus wilde Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu bestaunen und einfach eine wundervolle Zeit gemeinsam mit Ihrem Schatz zu verbringen. Auch wenn ein Flug nach Namibia ungefähr 11 Stunden dauert, werden Sie sich schnell akklimatisiert haben, da Namibia sich fast in der gleichen Zeitzone wie Mitteleuropa befindet.