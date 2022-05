Vilanculos ist ein kleiner Ort, der sich seinen Feriengästen sehr malerisch präsentiert. Direkt am feinen weissen Sandstrand am Indischen Ozean werden Sie Ruhe und Entspannung finden. Besonders für Menschen, die sich für die bunte Unterwasserwelt interessieren, empfehlen sich Vilanculos Reisen. Mit etwas Glück können Sie bei den Tauchgängen auch die sehr seltenen Dugongs erblicken. Ein weiterer Pluspunkt, den der Ort Vilanculos vorzuweisen hat, ist, dass es an den Stränden viele komfortable Lodges gibt. Fragen Sie unsere Spezialisten nach aktuellen Angeboten für Vilanculos Reisen und gönnen Sie sich eine Auszeit im Paradies.