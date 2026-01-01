Beschreibung

Einleitung Als perfekte Kombination von Luxus und Rückzugsort wartet Mkulumadzi auf einer Privatkonzession im Majete-Wildschutzgebiet mit artenreicher Tierbeobachtung auf Ihre Gäste.

Lage Die exklusive Lodge befindet sich im Süden von Malawi, mitten im 70 000 ha grossen Majete Nationalpark. Durch die erfolgreiche Auswilderung von Löwen nach Majete wurde Malawi 2014 erstmals nach 40 Jahren wieder eine «Big-Five» Safaridestination. Die Gäste erreichen die Lodge via Hängebrücke, die über den Fluss Mkulumadzi gespannt ist und auf deren Ankunftsseite ein herzliches Willkommen in komfortabler Umgebung wartet.

Angebot Die wunderschön gelegene Lodge bietet den Gästen ein Restaurant, eine Lounge, eine herrliche Aussichtsterrasse, einen Pool und eine Lapa, wo man das Lagerfeuer am Abend geniessen kann. Als Aktivitäten werden Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug sowie Buschwanderungen (saisonal) angeboten. Geniessen Sie zudem einen spektakulären Blick von einem «Hide» (Versteck) aus. Eine interessante Mischung verschiedenster Wildtiere, einschliesslich einer artenreichen Antilopenpopulation, machen die Tierbeobachtungen ausgesprochen abwechslungsreich. Der Besuch ein nahe gelegenen Dorfes und des dortigen Kulturzentrums bietet die Möglichkeit, Einblick in die Kultur des Landes zu erhalten und mehr über die traditionelle Lebensweise der lokalen Bevölkerung zu erfahren.

Zimmer Die 8 Chalets liegen entlang des Shire-Ufers im Schatten gigantischer Leadwood-Bäume weit auseinander. Jedes Chalet besteht aus einem geräumigen Schlafzimmer mit Lounge, einem Badezimmer sowie einer privaten Veranda, auf der die Gäste verweilen und die Geräuschkulisse des Flusses wahrnehmen können. Die Aussendusche mit ihrem Regenschauer-Duschkopf lässt den Gast das sensationelle Gefühl empfinden, unter einem Wasserfall zu stehen. Für ein ausserordentliches Erlebnis steht den Gästen ein Sleep-Out für atemberaubende Nächte unter dem Sternenhimmel zur Verfügung.