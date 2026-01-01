Kuthengo Camp
Liwonde
Beschreibung
Lage
Das Camp liegt auf einer grossen, offenen Ebene am Ufer des Shire Flusses im Liwonde Nationalpark. Idyllisch zwischen Gelbrinden- Akazien und Baobab-Bäumen enthüllt sich ein einmaliges Naturparadies.
Angebot
Der unberührte Liwonde Nationalpark besticht als einzigartiger Rückzugsort mit einer Vielzahl an Aktivitäten, denen Sie in völliger Abgeschiedenheit nachgehen können. Erleben Sie atemberaubende Buschwanderungen im Busch, spannende Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug oder geruhsame Bootstouren (saisonal) auf dem mächtigen Shire Fluss.
Zimmer
Kuthengo bietet seinen Gästen 4 geräumige und moderne Zelte welche alle mit en-suite Badezimmer inklusive Badewanne und Aussendusche ausgestattet sind. Geniessen Sie den rustikalen Charme Ihrer Unterkunft und lassen Sie sich inspirieren von der beeindruckenden Aussicht Ihrer Veranda.
Preis auf Anfrage
Loading map...