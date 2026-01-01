Beschreibung

Lage Das Camp liegt auf einer grossen, offenen Ebene am Ufer des Shire Flusses im Liwonde Nationalpark. Idyllisch zwischen Gelbrinden- Akazien und Baobab-Bäumen enthüllt sich ein einmaliges Naturparadies.

Angebot Der unberührte Liwonde Nationalpark besticht als einzigartiger Rückzugsort mit einer Vielzahl an Aktivitäten, denen Sie in völliger Abgeschiedenheit nachgehen können. Erleben Sie atemberaubende Buschwanderungen im Busch, spannende Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug oder geruhsame Bootstouren (saisonal) auf dem mächtigen Shire Fluss.