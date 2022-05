Iran Städtereisen

Iran Kulturreisen: das persische Reich und seine Spuren entdecken

Die iranische Stadt Isfahan ist bei aller historischen Bedeutung niemals in seiner Entwicklung stehengeblieben. Iran Reisende finden in der Millionenstadt, von der es in einem alten persischen Sprichwort heisst, dass Isfahan die halbe Welt sei, eine Verbindung aus Geschichte und Moderne. Die Stadt ist reich an kulturellen und religiösen Bauten und einmaligen Orten, an denen die Reisenden Eindrücke gewinnen können, die es auf diese Art und Weise kein zweites Mal gibt. Seit dem 15. Jahrhundert ist diese Gegend ein wahrer Hotspot an Leben und Handel gewesen. Wer die im persischen so genannte Si-o-se Pol Brücke zum ersten mal sieht, der wird aus dem Staunen vermutlich nicht so schnell heraus kommen. Die legendäre 33 Bogen-Brücke zeigt auf beeindruckende Art, wie weit das architektonische und bautechnische Wissen ihrer Entstehungszeit vorangeschritten war. Sie ist eine der nicht zu verpassenden Sehenswürdigkeiten im Iran. Das persische Reich war auf seinem Höhepunkt ein ständiger Innovator und diese Zeit hat ihre deutlichen Spuren hinterlassen. Der iranische Staat selbst hat im 20. Jahrhundert eine grosse Menge an Veränderungen erlebt. Nicht nur die modernen Ereignisse wie die islamische Revolution haben dabei im Westen sowohl scharfe Kritiker als auch milde Unterstützer gefunden. Der Iran ist in seiner kulturellen Vielfältigkeit heute sowohl ein Erbe des persischen Reiches, einer modernen Gesellschaft, die dem Westen in den grossen Städten durchaus gleichwertig ist, und einer vom religiösen Moment tief durchdrungenen Gemeinschaft.