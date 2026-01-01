1 . Tag Teheran / Skigebiet Dizin (A) Ankunft in Teheran und Transfer ins Skigebiet von Dizin.

2-3 . Tag Skigebiet Dizin (F, A) Beide Tage stehen zum Skifahren im Skigebiet Dizin, im Elburs-Gebirge liegend, zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um das grösste Skiresort Irans, auf einer Höhe von bis zu 3600m ü. M. liegend (ca. 2 Fahrstunden von Teheran) und gehört somit zu einem der 40 höchstgelegenen Skigebiete der Welt.

4 . Tag Teheran (F) Transfer nach Teheran. Möglichkeit den Milad Tower (mit einer Höhe von 435 m der 6. höchste Fernsehturm der Welt) zu besuchen, mit seiner wunderbaren Aussicht auf die Hauptstadt.

5 . Tag Teheran (F) Transfer zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz oder Verlängerung im Iran oder Arabien.