Skifahren in Persien ab Teheran
Skifahren in Persien ab Teheran
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights:
- Skifahren für einmal ganz woanders
- Dizin, iranisches Skigebiet
- Elburs-Gebirge
- Eines der 40 höchstgelegenstens Skigebiete weltweit
- Skilifte bis 3600 m.ü.M.
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Teheran / Skigebiet Dizin (A)
Ankunft in Teheran und Transfer ins Skigebiet von Dizin.
2-3. Tag Skigebiet Dizin (F, A)
Beide Tage stehen zum Skifahren im Skigebiet Dizin, im Elburs-Gebirge liegend, zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um das grösste Skiresort Irans, auf einer Höhe von bis zu 3600m ü. M. liegend (ca. 2 Fahrstunden von Teheran) und gehört somit zu einem der 40 höchstgelegenen Skigebiete der Welt.
4. Tag Teheran (F)
Transfer nach Teheran. Möglichkeit den Milad Tower (mit einer Höhe von 435 m der 6. höchste Fernsehturm der Welt) zu besuchen, mit seiner wunderbaren Aussicht auf die Hauptstadt.
5. Tag Teheran (F)
Transfer zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz oder Verlängerung im Iran oder Arabien.
Im Preis inbegriffen:
- An- und Abreisetransfers
- Englisch sprechende Betreuung während gesamter Reise
- Skiticket für Tag 2 + 3
- Kaffee/Tee/Mineralwasser und saisonale Früchte während Transfers
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage