Maya-Kultur in Honduras

Die uralte Kultur der Mayas hat auch in Honduras ihre Spuren hinterlassen. Das wohl sehenswerteste Monument auf dem Grund und Boden von Honduras ist die Handelsstadt Copán, die zwar einst am Rande des Reiches dieser Kultur lag, aber gemessen an der Vielzahl von Gebäuden und Kultstätten, die in ihr freigelegt wurden, sehr wichtig war. Bis zu 24'000 Menschen sollen seinerzeit in dieser Dschungelmetropole gelebt haben, wovon noch zahlreiche Gebäude und Gegenstände zeugen. Ihre Blütezeit hatte die Stadt wohl im Zeitraum 300 bis 900 nach Christi Geburt und spielte eine wichtige Rolle in der bis heute noch nicht vollständig erforschten Maya-Kultur. Wenn Sie diese beeindruckenden Gebäude und Pyramiden gerne einmal aus nächster Nähe bestaunen möchten, sollten Sie nicht zögern, unverzüglich unsere Spezialisten zu kontaktieren, damit diese Ihnen verschiedene Honduras Reisen anbieten können.