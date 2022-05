Honduras Reisen

Alte Kulturen und landschaftliche Highlights

Honduras – Land der Vielfalt

So unterschiedliche Landschaftstypen wie Magrovenwälder, Sumpfgebiete, dichter Dschungel und ein Küstenstreifen mit vielen Attraktionen sorgen dafür, dass Honduras ein Land ist, in dem Sie eine sehr abwechslungsreiche Zeit erwartet. Erkunden Sie zum Beispiel das beeindruckende Biosphärenreservat Rio Platano im Nordosten von Honduras, welches ein gutes Beispiel für ein unberührtes Stück Natur ist. Denn rund um den Rio Platano erstreckt sich ein fast undurchdringlicher Dschungel, in dem viele wilde Tiere leben. Das zentrale Hochland von Honduras wird hingegen von imposanten Bergen geprägt, die eine wunderbare Aussicht auf die vielfältige Vegetation des Landes zulassen.

Ein Abenteuer für Entdecker

Um Honduras, dieses einst von Mayas und Azteken besiedelte Land, am besten zu verstehen, sind ausgedehnte Touren durch das Land sehr empfehlenswert. Denn alle Gebiete von Honduras haben ihren eigenen Charme und bieten Besuchern eine bunte Welt mit vielen Highlights. Die Küsten von Honduras laden Sie zum Beispiel dazu ein, in einer wundervollen Umgebung nach Herzenslust zu tauchen und zu schnorcheln. Wenn Sie es hingegen etwas abenteuerlicher wünschen, sind Ausflüge in den Regenwald eine gute Idee, da Sie bei dieser Gelegenheit sowohl eine aussergewöhnliche Natur, als auch Stätten der Maya-Kultur geniessen können.

Honduras – die Perle Zentralamerikas

Die wohl bekannteste Stätte der Maya-Kultur in Honduras ist als archäologischer Park von Copan bekannt und beeindruckt durch solch einmalige Sehenswürdigkeiten wie die sehr eindrucksvolle Hieroglyphentreppe, welche in dieser Form bisher nur in Copan gefunden wurde. Diese zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Anlage bietet Ihnen einzigartige Möglichkeiten, eine untergegangene Kultur hautnah zu erleben und deren Geheimnisse zu entdecken. Ein weiterer sehr mysteriöser Ort, den Sie auf Honduras Rundreisen nicht verpassen sollten, ist eine erst vor wenigen Jahren entdeckte Ausgrabungsstätte, bei der es sich um die sagenumwobene Stadt La Cuidad Blanca handeln könnte.