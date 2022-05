Guatemala Naturerlebnisse

Faszinierende Landschaften und eine Tier- und Pflanzenwelt, die ihresgleichen sucht, machen Guatemala zu einem Ferienziel der Extraklasse. Pazifischer Ozean und Karibisches Meer umgeben dieses herrliche Land, welches sich aber nicht nur an seinen beiden Küsten sehr malerisch präsentiert, sondern auch im Landesinneren so einiges für interessierte Besucher bereithält. Neben imposanten Vulkanen beeindrucken in diesem Teil Guatemalas nämlich in erster Linie die sehr ursprünglichen Regenwälder der Region. Des Weiteren verfügt Guatemala auch über viele idyllische Flüsse und Seen, die dem Land einen sehr entspannten Charakter verleihen. Wenn Sie Lust darauf haben, eine Gegend zu erkunden, die sich durch ihre natürliche Schönheit auszeichnet, kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten. Diese werden dann gemeinsam mit Ihnen Guatemala Ferien ganz nach Ihrem Geschmack für Sie zusammenstellen.