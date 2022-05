Guatemala Kolonialstädte

Das für sein mildes Klima bekannte Land Guatemala besticht nicht nur durch sein gutes Wetter und eine atemberaubende Natur, sondern auch durch seine vielen historischen Bauwerke. Auch wenn Sie in Zusammenhang wahrscheinlich zuerst an die spektakulären Maya-Stätten des Landes wie zum Beispiel Tikal denken, hat Guatemala auch einige herausragende neoklassizistische Gebäude zu bieten. Besonders bemerkenswert ist zum Beispiel die Stadt Antigua, welche lange Zeit eines der Hauptzentren der spanischen Eroberer von Zentralamerika war und später aufgrund eines Erdbebens in der Bedeutungslosigkeit verschwand. Zu diesem Zeitpunkt etablierte sich die auf einer Hochebene liegende heutige Hauptstadt Guatemala City, was den Niedergang der alten Hauptstadt noch beschleunigte. Lassen Sie sich von einem Land voller Kultur und hinreissender Landschaften begeistern und buchen Sie noch heute bei unseren Spezialisten Ihre unvergesslichen Guatemala Ferien.