Wer in El Salvador seine Ferien verbringt, erlebt eine nahezu unberührte Natur. Die Regenwälder sind voll von verschiedenen Pflanzen- und Tierarten. Ortskundige Reiseführer steuern Sie sicher und fast lautlos durch die mystischen Mangrovenkanäle. Sportliche Reisende können El Salvador auf einer Rundreise auf dem Velo oder dem Pferd erkunden. Eine beliebte Strecke ist die „Ruta de las Flores“, was übersetzt „Strasse der Blumen“ bedeutet. Geführte Rundreisen durch das Land sind dank der vielfältigen und farbenfrohen Flora und Fauna unter Naturliebhabern sehr beliebt.

Trotzdem gilt es immer noch als Geheimtipp und die vielen einsamen Sandstrände laden zum Entspannen ein. Unsere El Salvador Spezialisten kennen die schönsten Ecken des aufstrebenden Landes und beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.