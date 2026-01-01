Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralamerika Reisen Gütesiegel
zentralamerikareisen
Cerro Verde Nationalpark in El Salvador

El Salvador Rundreisen vom Spezialisten

Ferien im authentischen Mittelamerika

Wer in El Salvador seine Ferien verbringt, erlebt eine nahezu unberührte Natur. Die Regenwälder sind voll von verschiedenen Pflanzen- und Tierarten. Ortskundige Reiseführer steuern Sie sicher und fast lautlos durch die mystischen Mangrovenkanäle. Sportliche Reisende können El Salvador auf einer Rundreise auf dem Velo oder dem Pferd erkunden. Eine beliebte Strecke ist die „Ruta de las Flores“, was übersetzt „Strasse der Blumen“ bedeutet. Geführte Rundreisen durch das Land sind dank der vielfältigen und farbenfrohen Flora und Fauna unter Naturliebhabern sehr beliebt.

Trotzdem gilt es immer noch als Geheimtipp und die vielen einsamen Sandstrände laden zum Entspannen ein. Unsere El Salvador Spezialisten kennen die schönsten Ecken des aufstrebenden Landes und beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.

El Salvador Inland Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
El Salvador Länderübergreifende Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Klein, aber voller kultureller Sehenswürdigkeiten

Die Hochkultur der Maya

Unweit der blumengesäumten Strasse liegt die wichtigste Maya-Ruine des Landes. In Tazumal entdecken Sie auf Ihren El Salvador Reisen die grösste Maya-Pyramide des Gebietes und das einzigartige Bewässerungssystem der einstigen Hochkultur. Etwas weiter südlich von Tazumal sind die Maya-Stätten San Andrés und Joya de Cerén zu finden. Letztere wurde durch einen Vulkanausbruch verschluckt und eher zufällig entdeckt. Eine ortskundige Reiseleitung erklärt Ihnen auf Ihrer Tour alle Hintergründe und Fakten zu der Kultur und Geschichte des kleinsten Landes in Mittelamerika.

Familien mit Kindern lassen sich selten einen Besuch im Freizeitpark auf dem Monte San Jacinto in der Nähe der Hauptstadt entgehen. „Klein, aber doch so gross“, so beschreiben Einheimische ihr Land El Salvador.

Interessante Kultur in El Salvador

Unvergessliche Reisen und die präkolumbianische Kultur erleben

Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps für eine gelungene Reise nach El Salvador

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren