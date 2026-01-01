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See von Coatepeque in El Salvador

El Salvador Ferien vom Spezialisten

Ferien voller Schätze aus der Vergangenheit

Ferien in El Salvador sind nicht nur reine Badeferien. Besichtigen Sie die Ruinen der Maya oder statten Sie dem Nationalmuseum mit seinen zahlreichen Schätzen einen Besuch ab. In der Hauptstadt San Salvador gibt es jede Menge zu entdecken und zu erleben! Die Rosario-Kathedrale sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Nur wenige Meter trennen Sie vom Botanischen Garten, welcher ebenfalls so beeindruckend wie sehenswert ist: Der Garten wurde bereits mehrfach zum schönsten im mittleren Amerika gekürt. Bei Fragen zu El Salvador Reisen stehen Ihnen unsere erfahrenen Spezialisten zur Verfügung und beantworten Ihnen diese gern.

Hotels nach Regionen

San Salvador

Besuchen Sie das Wahrzeichen von El Salvador

San Salvador als Ausgangspunkt für Rundreisen

In Ihren El Salvador Ferien sollten Sie die Christus-Statue, das berühmte Wahrzeichen der aufregenden Hauptstadt, ebenfalls einplanen. Dieses kulturelle Highlight ist natürlich der Anziehungspunkt schlechthin. Damit Sie nach einem wundervollen Ferientag auch etwas Ruhe und Entspannung finden, haben wir für Sie eine hervorragende Auswahl an komfortablen Hotels vorbereitet. Die Stadt ist eine moderne City inmitten von zahlreichen Grünflächen. Wenn Sie eine Landesbesichtigung planen, ist San Salvador der perfekte Ausgangspunkt. Sehr gerne unterbreiten Ihnen unsere Spezialisten ein unverbindliches Ferienangebot!

Interessante Kultur in El Salvador

Unvergessliche Reisen und die präkolumbianische Kultur erleben

Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps für eine gelungene Reise nach El Salvador

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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