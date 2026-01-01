El Salvador Ferien vom Spezialisten
Ferien voller Schätze aus der Vergangenheit
Besuchen Sie das Wahrzeichen von El Salvador
San Salvador als Ausgangspunkt für Rundreisen
In Ihren El Salvador Ferien sollten Sie die Christus-Statue, das berühmte Wahrzeichen der aufregenden Hauptstadt, ebenfalls einplanen. Dieses kulturelle Highlight ist natürlich der Anziehungspunkt schlechthin. Damit Sie nach einem wundervollen Ferientag auch etwas Ruhe und Entspannung finden, haben wir für Sie eine hervorragende Auswahl an komfortablen Hotels vorbereitet. Die Stadt ist eine moderne City inmitten von zahlreichen Grünflächen. Wenn Sie eine Landesbesichtigung planen, ist San Salvador der perfekte Ausgangspunkt. Sehr gerne unterbreiten Ihnen unsere Spezialisten ein unverbindliches Ferienangebot!
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen