Das Land El Salvador ist touristisch noch ursprünglich und Sie werden hier herrliche Ferien verbringen, wenn Sie Wert darauf legen, dem Trubel grosser Feriengebiete zu entgehen. Mangrovensümpfe, Vulkane und schöne Städte sind nur einige der Highlights, die Sie in El Salvador auf geführten Rundreisen erwarten. Erkunden Sie das Land mit dem Velo oder auf dem Pferderücken und entdecken Sie historische Maya-Stätten und die wunderschöne Ruta de las Flores! Freuen Sie sich auf ein Land voller Überraschungen und lassen Sie sich von El Salvador Reisen begeistern. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne!