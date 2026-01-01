Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralamerika Reisen Gütesiegel
zentralamerikareisen
Maya-Pyramide von Tazumal, El Salvador

El Salvador Rundreisen

Für Individualisten wie gemacht

Das Land El Salvador ist touristisch noch ursprünglich und Sie werden hier herrliche Ferien verbringen, wenn Sie Wert darauf legen, dem Trubel grosser Feriengebiete zu entgehen. Mangrovensümpfe, Vulkane und schöne Städte sind nur einige der Highlights, die Sie in El Salvador auf geführten Rundreisen erwarten. Erkunden Sie das Land mit dem Velo oder auf dem Pferderücken und entdecken Sie historische Maya-Stätten und die wunderschöne Ruta de las Flores! Freuen Sie sich auf ein Land voller Überraschungen und lassen Sie sich von El Salvador Reisen begeistern. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne!

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Interessante Kultur in El Salvador

Unvergessliche Reisen und die präkolumbianische Kultur erleben

Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps für eine gelungene Reise nach El Salvador

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren