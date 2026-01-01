Für die Einreise nach El Salvador ist für Staatsbürger aus der Schweiz kein Visum notwendig. Handelt es sich um einen Aufenthalt von bis zu drei Monaten, ist ein gültiger Reisepass vollkommen ausreichend. Auf die Gültigkeit sollten Reisende dennoch achten, denn er sollte noch zumindest sechs Monate gültig sein. Kinder die nach El Salvador reisen, müssen einen eigenen Reisepass vorweisen können. Beachten Sie jedoch, dass die Bestimmungen der Transitländer, wie etwa der Vereinigten Staaten von Amerika, beachtet werden müssen.