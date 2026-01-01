El Salvador Reiseinformationen vom Spezialisten
Ferien vom Regenwald zum Traumstrand
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Da aus der Schweiz keine Direktflüge angeboten werden, müssen Reisende zumeist ein bis zwei Zwischenlandungen in Kauf nehmen. In der Regel führt die Anreise über die USA. Mit den Fluglinien der Lufthansa, Swiss International, Iberia oder United Airlines geht es innerhalb von 20 Flugstunden in das wunderschöne El Salvador. Monsenor ist der internationale Flughafen des Landes und befindet sich rund 40 Kilometer ausserhalb der Stadt.
Für die Einreise nach El Salvador ist für Staatsbürger aus der Schweiz kein Visum notwendig. Handelt es sich um einen Aufenthalt von bis zu drei Monaten, ist ein gültiger Reisepass vollkommen ausreichend. Auf die Gültigkeit sollten Reisende dennoch achten, denn er sollte noch zumindest sechs Monate gültig sein. Kinder die nach El Salvador reisen, müssen einen eigenen Reisepass vorweisen können. Beachten Sie jedoch, dass die Bestimmungen der Transitländer, wie etwa der Vereinigten Staaten von Amerika, beachtet werden müssen.
Touristische Pfade sind in El Salvador ausreichend vorhanden. Wer sich an die vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen hält, kann ruhigen Gewissens mit der gesamten Familie in das Land reisen. Die Einheimischen sind freundlich und aufgeschlossen. Nicht selten kommt es vor, dass sie einige Einblicke in ihren Lebensalltag gewähren. Selbstverständlich ist ein Aufenthalt mit der Familie und Kindern direkt am Meer ein riesengrosses Vergnügen.
Reisende müssen einen Impfnachweis gegen Röteln und Masern erbringen. Zudem ist eine Impfung gegen Gelbfieber vorgeschrieben.
Die beste Reisezeit für El Salvador erstreckt sich von November bis April. Geht es um die El Salvador Reiseinformationen, so ist das Klima natürlich keinesfalls zu vernachlässigen. Generell gibt es im Land nur zwei Jahreszeiten. Von November bis April herrscht die Trockenheit. Von Mai bis Oktober ist Regenzeit. Der Regen fällt zumeist immer in den Abend- und Nachtstunden. Aufgrund der Höhenunterschiede im Land sind unterschiedliche Temperaturen zu erwarten. Für eine Reise nach El Salvador bietet sich jedoch die Trockenzeit an.
Im Land bekennen sich über 60 Prozent zum Katholizismus.
Als Amtssprache wird Spanisch gesprochen. Vereinzelte Gruppen im Land sprechen noch die Sprache der alten Indianer. In den touristischen Gebieten wird auch Englisch gesprochen.
Ein internationaler Führerschein ist notwendig, um beispielsweise mit dem Mietwagen unterwegs sein zu dürfen.
Mit 115 Volt ist die Netzspannung geringer als in der Schweiz.
Prepaid-SIM-Karten sind in El Salvador erhältlich. Zudem ist für die Nutzung die Netztechnik TSM850/900/1900 notwendig.
Im Land sind in Restaurants oder Hotels rund 10 Prozent des Rechnungspreises als Trinkgeld angemessen.
Seit einigen Jahren ist der US-Dollar die offizielle Währung. Die Akzeptanz von Kreditkarten ist sehr hoch.
Der Zeitunterschied zwischen der Schweiz und El Salvador beträgt minus sieben Stunden, während unserer Sommerzeit sogar acht Stunden.
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