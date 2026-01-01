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Kathedrale in San Salvador, El Salvador

San Salvador Hotels: unsere Auswahl

Ferien von Ihrem Spezialisten an der Panamericana

San Salvador, die Hauptstadt des kleinsten mittelamerikanischen Landes, erwartet Sie mit tropischem Klima. An der weltberühmten Panamericana gelegen, bezaubert sie mit beeindruckenden Sehenswürdigkeiten, einer ganzen Reihe von Parks und herrlichen Aussichtspunkten. Wanderwege führen auf den Berg Los Planes und Sie geniessen auf 1'000 Höhenmetern einen gigantischen Rundumblick. Auf der Plattform haben sich mehrere Restaurants etabliert. Mit dem Botanischen Garten Parque Saburo Hirao bietet San Salvador ein Highlight für Pflanzenliebhaber. Ein Ausflugsziel in nächster Nähe sind die Strände am Pazifik in Santa Ana und La Libertad.

Wer Interesse an Kunsthandwerk hat, sollte die Stadt Panchimalco besuchen. Unsere Spezialisten geben Ihnen gerne Tipps zu Ihren San Salvador Reisen.

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Interessante Kultur in El Salvador

Unvergessliche Reisen und die präkolumbianische Kultur erleben

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Hilfreiche Tipps für eine gelungene Reise nach El Salvador

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