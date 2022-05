Belize Hochzeitsreisen

Aufgrund seiner vielen Highlights ist Belize ein perfektes Reiseziel für Hochzeitspaare. Egal, in welchem Rahmen Sie Ihre Flitterwochen verbringen möchten, das Angebot, welches Sie in Belize erwartet, ist so umfassend, dass Sie Mühe haben werden sich zu entscheiden, welchen Teil des Landes Sie zuerst bereisen wollen. Um gleich am Anfang der Hochzeitsreise ein Ausrufezeichen zu setzen, ist ein Ausflug in den herrlichen Regenwald von Belize eine gute Idee. Besuchen Sie in diesem traumhaften Gebiet beeindruckende Ruinen aus der Maya-Epoche und halten Sie Ausschau nach den in der Kultur der Mayas sehr wichtigen Jaguaren, die auch heute noch vereinzelt im Dschungel von Belize anzutreffen sind. Insbesondere wenn Sie eine Mietwagenrundreise durch Belize unternehmen, sollten Sie sich Zeit nehmen, um die Romantik der Regenwälder in Belize ausgiebig zu geniessen. Wählen Sie für Ihre Flitterwochen ein exotisches Reiseziel mit vielen Vorzügen und lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten, denn diese werden alles dafür geben, dass Sie einen unvergesslichen Honeymoon erleben.