Belize Reisen

Einmalige Unterwasserwelt und schöne Küsten

Belize Ferien – eine gute Gelegenheit zum Tauchen

Die Küste von Belize wird von dem bis zu 250 Kilometer langen Belize-Riff dominiert, welches als eines der beliebtesten Ziele für Tauchreisen auf der gesamten Welt gilt. Vielfältige Formen und vor allem schillernde Farben prägen die einmalige Unterwasserwelt vor Belize und laden Sie dazu ein, unvergessliche Tauchgänge zu unternehmen. Aufgrund des riesigen Korallenriffs vor Belize können Sie in der Region auch viele kleine Inseln besuchen, auf denen Sie vor allem Ruhe und Entspannung finden. Badeferien in Belize sind immer eine gute Idee. Denn das herrliche karibische Meer vor Belize bietet alles, was Sie sich von Ferien am Meer erträumen.

Ein Land mit vielen Highlights

Wenn Sie Ihre Ferien in Belize verbringen, wird es garantiert nicht langweilig. Egal, ob Sie die wunderschönen Küsten und Strände des Landes erkunden oder sich auf eine Entdeckungstour in das Landesinnere begeben. Die herausragende Natur des Landes wird Sie überwältigen. Freuen Sie sich auf abenteuerliche Ausflüge in die Regenwälder Belizes und wandeln Sie auf den Spuren des sagenumwobenen Jaguars, der in der Maya-Kultur eine zentrale Rolle spielt. Diese heutzutage hauptsächlich in dem Cockscomb-Nationalpark beheimateten Tiere beeindrucken durch ihre natürliche Eleganz und sind einer der vielen Gründe dafür, dass Belize von vielen Experten auch als Garten der Götter bezeichnet wird.

In Belize können Sie viel entdecken

Eine abwechslungsreiche und kurzweilige Reise in die Urwälder von Belize ist insbesondere durch die interessante Symbiose zwischen einer ursprünglichen Natur und den Bauwerken der Mayas sehr empfehlenswert. Geniessen Sie aussergewöhnliche Sehenswürdigkeiten von Weltrang in einer traumhaften Umgebung. Schön anzuschauende Säugetiere und Reptilien sind nur einige der vielen tierischen Bewohner, die im Umfeld der vielfältigen Ruinen und Kultstätten, welche an die Epoche der Mayas erinnern, heimisch sind und die Vielfalt der Region verdeutlichen. Insbesondere die Mayastadt von Caracol, welche durch ihre Grösse beeindruckt und zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist ein Ort, den Sie während Ihrer Ferien in Belize unbedingt besuchen sollten.