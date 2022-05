Zentralamerika Reisen

Zentralamerika

Costa Rica Reisen

Die temperamentvollen «Ticos», wie sich die Bewohner Costa Ricas nennen, gehören zu den freundlichsten und liebenswertesten Menschen, die man sich für seinen Urlaub wünschen kann. Seit der Unabhängigkeit von Spanien im Jahre 1821 kann auf eine stabile Geschichte zurückgeblickt werden. Der Reichtum des Landes besteht aus der einzigartigen Pflanzen- und Tierwelt. Ein grosser Anteil der Fläche ist zu Reservaten und Nationalparks erklärt worden, die zu den eindrucksvollsten der Welt gehören. Entdecken Sie Costa Ricas Vulkangipfel, die unberührten Sandstrände, die Korallenriffe und die tropischen Regenwäldern.

Guatemala Reisen

Nur wenige Länder auf der Welt sind so farbenprächtig und freundlich wie Guatemala. Der Farbreichtum zeigt sich überall, angefangen vom saftigen Grün des Dschungels, dem kräftigen Blau der Seen, bis hin zu den vielfarbigen Kostümen einer Bewohner. Guatemala bietet Besuchern eine kulturhaltige Geschichte, die in Form von sehr eindrücklichen Mayastätten noch vielerorts präsent ist und Tausende von Jahren zurückreicht.

Belize Reisen

Belize führt Sie vom interessanten Tierreich des Dschungels von Belize zur mystischen Mayastätte Tikal in Guatemala. Sie schnorcheln zwischen Korallen bei der traumhaft en «Bounty-Insel» South Water Caye und stossen in abgelegenen Gebieten aufselbstversorgende Maya-Dörfer.

Honduras Reisen

Honduras ist reich an Sehenswürdigkeiten. Es locken Berge mit sattgrünen Pinienwäldern, faszinierende Mayatempel, der grösste noch zusammenhängende Regenwald Zentralamerikas und verträumte Buchten mit zauberhaft en Stränden. Wenige Kilometer vom Festland entfernt befi ndet sich eine der weltweit schönsten Tauch- und Badegegenden. Der Archipel der Bay Islands gehört zum zweitgrössten Korallenriff der Erde und ist ein echter Geheimtipp.

Panama Reisen

Ein Streifzug durch die quicklebendige Stadt Panama City, eine Wanderung im Vulkantal El Valle de Antón, eine Bootsfahrt auf dem Gatún-See und der weltbekannte Panama-Kanal bilden eine Auswahl an Höhepunkten, die das kleine, tropische Land zwischen Karibik und Pazifik zu bieten hat.

Nicaragua Reisen

Zwischen Atlantik und Pazifk gelegen bietet dieses Land eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt sowie Zeugnisse einer bewegten Geschichte. Nicaragua besitzt alles, was Sie sich von einem tropischen Land wünschen können: Einsame, weite Sandstrände, kleine Buchten mit kristallklarem Wasser, dichte Wälder mit abenteuerlichen Dschungelflüssen und überwältigende Berglandschaften mit imposanten Vulkanen. Es erwartet Sie eine unverfälschte Herzlichkeit und Gastfreundschaft.