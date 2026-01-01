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Side - LTI Xanthe Resort & SPA ab Side

Die Schweizer U17-Nati qualifizierte sich bislang nur ein einziges Mal für eine Weltmeisterschaft – und gewann. Wie das? Vielleicht lag es auch am perfekten Trainingslager. Vorbereitet hatte sich das Team 2009 in Side an der türkischen Riviera. Abschalten gehört ebenso zu einem guten Trainingslager wie der Fokus aufs Fussballspiel. Das Xanthe Resort bietet beides! Untergebracht ist man in schicken, dreistöckigen Wohnpavillons. Tennisplatz, Fitnessraum und ein Wellnessbereich stehen ebenfalls zur Verfügung. Zum Strand, der wie gemacht ist für Beach Soccer, Footings und Sprints, sind es nur ein paar Meter. Entlang der Promenade befinden sich Bars, Clubs und viele Einkaufsmöglichkeiten.
Side - LTI Xanthe Resort & SPA ab Side
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Optimale Trainingsmöglichkeiten
- Die Nähe zum Strand
- Grosse Auswahl an Sportmöglichkeiten
- Tennisplatz, Fitnessraum und Wellenessbereich
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Flüge Mittwoch/Freitag/Samstag/Sonntag ab Zürich und Basel nach Antalya. Die Reisen sind beliebig kombinierbar.

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  • Flug ab/bis Zürich inkl. Flughafentaxen
  • Flughafentransfers
  • All Inclusive (inkl. lokale Alkoholica)
  • Alle Zimmer auf einer Etage
  • Massage-/Materialraum
  • Bis zu 2 Trainingseinheiten täglich
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Shuttletransfers zum Trainingsgelände
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Benützung Theorieraum
  • Organisation Freundschaftsspiele (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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