Side - Side Star Resort ab Side
Side - Side Star Resort ab Side
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Eigene Fussballplätze inkl. kleiner Tribüne
- Am Sandstrand
- Aussenpool und Wellness-Bereich
- Im Winter beheiztes Hallenbad
- Optimale Trainingsmöglichkeiten
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Flüge Mittwoch/Freitag/Samstag/Sonntag ab Zürich und Basel nach Antalya. Die Reisen sind beliebig kombinierbar.
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- Flug ab/bis Zürich inkl. Flughafentaxen
- Flughafentransfers
- Unterkunft in entsprechender Zimmerkategorie
- All Inclusive (inkl. lokale Alkoholica)
- Alle Zimmer auf einer Etage
- Massage-/Materialraum
- Bis zu 2 Trainingseinheiten täglich
- Organisation Freundschaftsspiele
- Trinkwasser zu den Trainings
- Shuttletransfers zum Trainingsgelände
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Wellness-Anlage
- Benützung Theorieraum
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage