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Side - Sensimar Side Resort & SPA ab Side

Der FC Aarau, der FC Thun und der FC St. Gallen sind „Wiederholungstäter“ und gern gesehene Gäste im Sensimar. Auch Topclubs aus anderen Ländern stimmen sich in Side auf zukünftige Aufgaben ein. Gründe dafür gibt es reichlich. Ob es der feine Sandstrand mit all seinen polysportiven Möglichkeiten direkt vor der Tür ist oder das Wellnessangebot von Sensimar – die 2009 eröffnete Anlage schafft perfekte Voraussetzungen für die richtige Dosis Fussball und Entspannung. Letzteres hat man sich im Sensimar auf die Club-Schals geschrieben: Finnische Sauna, Hamam, Dampfbad und Whirlpool. Hier lässt es sich leben und trainieren.
Side - Sensimar Side Resort & SPA ab Side
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Tolles Wellnessangebot
- Direkt am Sandstrand
- Beliebt bei TOP Clubs
- Optimale Trainingsmöglichkeiten
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Flüge Mittwoch/Freitag/Samstag/Sonntag ab Zürich und Basel nach Antalya. Die Reisen sind beliebig kombinierbar.

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  • Flug ab/bis Zürich inkl. Flughafentaxen
  • Flughafentransfers
  • Unterkunft in entsprechender Zimmerkategorie
  • All Inclusive (inkl. lokale Alkoholica)
  • Alle Zimmer auf einer Etage
  • Massage-/Materialraum
  • Bis zu 2 Trainingseinheiten täglich
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Shuttletransfers zum Trainingsgelände
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Benützung Theorieraum
  • Organisation Freundschaftsspiele (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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