Side - Sensimar Side Resort & SPA ab Side

Der FC Aarau, der FC Thun und der FC St. Gallen sind „Wiederholungstäter“ und gern gesehene Gäste im Sensimar. Auch Topclubs aus anderen Ländern stimmen sich in Side auf zukünftige Aufgaben ein. Gründe dafür gibt es reichlich. Ob es der feine Sandstrand mit all seinen polysportiven Möglichkeiten direkt vor der Tür ist oder das Wellnessangebot von Sensimar – die 2009 eröffnete Anlage schafft perfekte Voraussetzungen für die richtige Dosis Fussball und Entspannung. Letzteres hat man sich im Sensimar auf die Club-Schals geschrieben: Finnische Sauna, Hamam, Dampfbad und Whirlpool. Hier lässt es sich leben und trainieren.