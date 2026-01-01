Side - Hotel The Sense De Luxe ab Side
Side - Hotel The Sense De Luxe ab Side
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Kilometerlanger Sandstrand
- Zentrum von Kumkoy 1km entfernt
- The Sense De Luxe Hotel
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Flüge Mittwoch/Freitag/Samstag/Sonntag ab Zürich und Basel nach Antalya. Die Reisen sind beliebig kombinierbar.
Flug ab/bis Zürich inkl. Flughafentaxen
- Flughafentransfers
- Unterkunft in entsprechender Zimmerkategorie
- All Inclusive (inkl. lokale Alkoholica)
- Alle Zimmer auf einer Etage
- Massage- / Materialraum
- Bis zu 2 Trainingseinheiten täglich
- Trinkwasser zu den Trainings
- Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Theorieraum
- Benützung Wellness-Anlage
- Organisation Freundschaftsspiel (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage