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Side - Hotel The Sense De Luxe ab Side

The Sense De Luxe Hotel bietet in Side super komfortable Ferien. 2014 eröffnete das Hotel mit 374 Zimmern, die durch innovatives Design geprägt sind.
Über Kilometer erstreckt sich in aller Farben und Schönheit der Natur das grünblaue Meer mit feinem Sandstrand. Das Zentrum von Kumkoy mit vielen Einkaufsmöglichkeiten liegt 1km entfernt, den historischen Hafen von Side erreichen Sie nach knapp 4km und den Flughafen nach 70 km.
Side - Hotel The Sense De Luxe ab Side
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Kilometerlanger Sandstrand
- Zentrum von Kumkoy 1km entfernt
- The Sense De Luxe Hotel
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Flüge Mittwoch/Freitag/Samstag/Sonntag ab Zürich und Basel nach Antalya. Die Reisen sind beliebig kombinierbar.

Flug ab/bis Zürich inkl. Flughafentaxen
  • Flughafentransfers
  • Unterkunft in entsprechender Zimmerkategorie
  • All Inclusive (inkl. lokale Alkoholica)
  • Alle Zimmer auf einer Etage
  • Massage- / Materialraum
  • Bis zu 2 Trainingseinheiten täglich
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Theorieraum
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Organisation Freundschaftsspiel (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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