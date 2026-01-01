Split - Le Mèridien Lav Hotel ab Split

Le Méridien Lav in Split bietet Ihnen eine andere Perspektive auf das Reiseziel, eine neue Art einzigartige Erlebnisse zu sehen, die im gesamten Resort und entlang der Küste angeboten werden. Gewinnen Sie kulturelle Einblicke, entdecken sie das Unbekannte und geniessen sie die Atmosphäre. 381 Zimmer und Suiten sind mit TV, WLAN, Klimaanlagen, weiteren Extras und deckenhohen Fenstern, die sich zu grossen Balkonen eröffnen, ausgestattet.

Das Hotel liegt an der dalmatinischen Küste, 8km von Split entfernt und der 800m lange Strand mit dem schönen Meer macht den Ausblick fantastisch.