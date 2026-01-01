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Split - Le Mèridien Lav Hotel ab Split

Le Méridien Lav in Split bietet Ihnen eine andere Perspektive auf das Reiseziel, eine neue Art einzigartige Erlebnisse zu sehen, die im gesamten Resort und entlang der Küste angeboten werden. Gewinnen Sie kulturelle Einblicke, entdecken sie das Unbekannte und geniessen sie die Atmosphäre. 381 Zimmer und Suiten sind mit TV, WLAN, Klimaanlagen, weiteren Extras und deckenhohen Fenstern, die sich zu grossen Balkonen eröffnen, ausgestattet.
Das Hotel liegt an der dalmatinischen Küste, 8km von Split entfernt und der 800m lange Strand mit dem schönen Meer macht den Ausblick fantastisch.
Split - Le Mèridien Lav Hotel ab Split
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Direkt am 800m langen Strand
- Ausflüge nach Split
- Gepflegter Platz
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Sie fliegen von Zürich via Zagreb nach Split, in der Winterzeit werden leider keine Direktflüge ab Zürich angeboten.

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  • Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Massage- / Materialraum
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Theorieraum
  • Benützung Fitness
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Benützung Hallenbad
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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